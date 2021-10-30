В Украине зафиксировали новый рекорд по количеству вакцинированных за сутки — более 317 тысяч человек

С начала вакцинальной кампании привиты уже 10 022 978 человек, из них полностью иммунизированы 7 377 032 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

В Украине за сутки 29 октября вакцинировали 317 209 украинцев , что является новым рекордом.

В то же время за прошедшие сутки зарегистрировали 26 198 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 643, медработников — 379), госпитализировали 5 305 больных, летальных исходов — 541, выздоровели — 9 449 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовской (1 880) и Сумской (1 612) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 904 872 человека, выздоровели 2 430 944 пациента, летальных исходов — 67 393.