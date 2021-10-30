В Украине зафиксировали новый рекорд по количеству вакцинированных за сутки — более 317 тысяч человек

В Украине за сутки 29 октября вакцинировали 317 209 украинцев, что является новым рекордом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.
Первую дозу получили 232 698 человек, вторую — 84 511 украинцев.
С начала вакцинальной кампании привиты уже 10 022 978 человек, из них полностью иммунизированы 7 377 032 человека.
В то же время за прошедшие сутки зарегистрировали 26 198 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 643, медработников — 379), госпитализировали 5 305 больных, летальных исходов — 541, выздоровели — 9 449 пациентов.
Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовской (1 880) и Сумской (1 612) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 904 872 человека, выздоровели 2 430 944 пациента, летальных исходов — 67 393.
- В Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. Большинство областей находятся в «красной» зоне карантина, а средний суточный прирост больных — 22 тысячи. Смертность от коронавируса рекордная.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.