В Україні зафіксували новий рекорд із кількості вакцинованих за добу — понад 317 тисяч людей

В Україні за добу 29 жовтня вакцинували 317 209 українців, що є новим рекордом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, першу дозу отримали 232 698 людей, другу — 84 511 українців.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені вже 10 022 978 людей, з них повністю імунізовані 7 377 032 людини.