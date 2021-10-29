В Украине установили очередной антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом – почти 27 тысяч

В Украине за минувшие сутки 28 октября коронавирусом заразилось рекордное количество людей – почти 27 тысяч. Среди них 491 медик и 1 824 ребенка.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 5 463 больных, а 648 человек умерли от осложнений. В то же время 9 784 пациента успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (2 164) и Одесской (2 156) областях.
Также в течение суток почти 290 тысяч человек вакцинировались от коронавируса. Первую дозу получили 214 тысяч, а вторую дозу – 75 тысяч.
- В Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. Области попадают в «красную» зону карантина, а средний суточный прирост больных — 22 тысячи. Смертность от коронавируса рекордная.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Невакцинированных будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, пока они не сделают прививку. Отстранять, если есть справка о противопоказаниях, не будут.