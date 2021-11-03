В Україні зростає кількість летальних випадків від COVID. За добу вакцинувалися понад 300 тисяч людей

В Україні за останню добу, 2 листопада, медики виявили 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей — 1 406, медпрацівників — 421). Від ускладнень захворювання померли 720 пацієнтів, а напередодні — 700.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 69 447 людей померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.
Також за добу медики вакцинували 310 439 людей, одну дозу отримали — 229 100, а повністю імунізовані — 81 339 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 596 587.
У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.
- Від першого листопада у «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.