В Україні 11 мільйонів людей вакцинувалися проти коронавірусу. За добу виявили понад 26 тисяч хворих

В Україні за останню добу, 4 листопада, медики виявили 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 1 654 дитини та 488 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 696 пацієнтів, а напередодні — 699.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 70 842 людини померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.
Також за добу медики вакцинували 270 320 людей, одну дозу отримали — 190 327 громадян, а повністю імунізовані — 79 993.
Від початку вакцинальної кампанії уже щеплено 11 086 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 762 884.
У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.
- Від 1 листопада в «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.