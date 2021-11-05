Додаткове щеплення проти COVID в Україні дозволять після вакцинації 50% населення

Бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступною жителям України після того, коли країна досягне 50% вакцинації населення.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко у кулуарах парламенту.

«Щойно перетнемо позначку у 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби», — сказав Ляшко.

Він уточнив, що станом на сьогодні таку позначку перетнуло лише місто Київ із показником 55% вакцинованих жителів (принаймні однією дозою). Крім того, за словами міністра, понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.