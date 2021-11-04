У Києві та області найвищий показник вакцинації від коронавірусу серед дорослого населення, на Закарпатті — найменший

Найгірші показники з вакцинації проти коронавірусу фіксують у двох областях — Закарпатській (23,2% дорослого населення) та Волинській (25,2%).
Про це сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу у четвер.
У Києві найбільша кількість дорослого населення вакцинувалася принаймні однією дозою препарату — це 54,2%, а в області — 43,7%.
Також високий показник вакцинації фіксують у Полтавській області — 42,1% та Дніпропетровській — 40%.
«Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники, це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення», — наголосив Ляшко.
Він зазначив, що дані дослідження, проведеного у вересні-жовтні 2021 року за підтримки UNICEF, USAID та Світового банку, показують, що 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19, а 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19. Також 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов.
- Від 1 листопада в «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.