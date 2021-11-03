ЮНІСЕФ: 42% нещеплених українців готові вакцинуватися проти коронавірусу

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні провів національне репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов.

На рішення людини впливає страх перед хворобою, досвід близьких, поради лікарів та міфи про щеплення.

Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей. Це дійсно так, адже вакциновані люди упʼятеро рідше заражаються та мають нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені.

Це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався. Так 65% вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

Загалом, 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19.

Серед основних причин, чому дехто досі сумнівається — недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини.