У Києві противники вакцинації заблокували урядовий квартал. Вони вимагають скасувати карантин

У Києві з восьмої години ранку проходить марш противників обовʼязкової вакцинації. Цей мітинг організатори анонсували як «марш за права».
Близько тисячі людей зібралися біля Верховної Ради та заблокували урядовий квартал. На місці події виник конфлікт, оскільки люди заблокували рух машин. Інших сутичок на місці не було, мітинг проходить відносно спокійно.
У руках люди тримають плакати із закликом «припинити обовʼязкову вакцинацію» та «зберегти права людини», а також скандують «Скажи ні COVID-паспортам» та «Скажи ні обовʼязковій вакцинації».
Серед основних вимог скасування карантинних обмежень, заборона «примусової медицини» та дотримання прав людини.
Підтримку акції висловила колишня народна депутатка Надія Савченко, яку раніше затримали в аеропорту «Бориспіль» із підробленим COVID-сертифікатом.
Наразі через акцію протесту заблоковані:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону «Динамо»)
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю «Національний»)
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгінська
- перехрестя: вул. Ольгінська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
- вул. Паркова, 35.
Нагадаємо, в Україні за останню добу, 2 листопада, медики виявили 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей — 1 406, медпрацівників — 421). Від ускладнень захворювання померли 720 пацієнтів, а напередодні — 700.
- Від першого листопада у «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.