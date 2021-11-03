В Киеве противники вакцинации заблокировали правительственный квартал. Они требуют отменить карантин

В Киеве с восьми часов утра проходит марш противников обязательной вакцинации. Этот митинг организаторы анонсировали как «марш за права»

Около тысячи человек собрались возле Верховной Рады и заблокировали правительственный квартал. На месте происшествия возник конфликт, потому что люди заблокировали движение машин. Других столкновений на месте не было, митинг проходит относительно спокойно.

В руках люди держат плакаты с призывом «прекратить обязательную вакцинацию» и «сохранить права человека», а также скандируют «Скажи не COVID-паспортам» и «Скажи не обязательной вакцинации».

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Фото: Стас Козлюк

Среди основных требований отмена карантинных ограничений, запрет на «принудительную медицину» и соблюдение прав человека.

Поддержку акции выразила бывшая народная депутат Надежда Савченко, ранее задержанная в аэропорту «Борисполь» с поддельным COVID-сертификатом.

Из-за акции протеста заблокированы:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона «Динамо»);

пров. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы «Национальная»);

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская»

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко»

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская»

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая»

ул. Парковая, 35.

Напомним, в Украине за последние сутки, 2 ноября, медики выявили 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 1 406, медработников – 421). От осложнений заболевания умерли 720 пациентов, а накануне – 700.