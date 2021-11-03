В Киеве противники вакцинации заблокировали правительственный квартал. Они требуют отменить карантин

В Киеве с восьми часов утра проходит марш противников обязательной вакцинации. Этот митинг организаторы анонсировали как «марш за права»
Около тысячи человек собрались возле Верховной Рады и заблокировали правительственный квартал. На месте происшествия возник конфликт, потому что люди заблокировали движение машин. Других столкновений на месте не было, митинг проходит относительно спокойно.
В руках люди держат плакаты с призывом «прекратить обязательную вакцинацию» и «сохранить права человека», а также скандируют «Скажи не COVID-паспортам» и «Скажи не обязательной вакцинации».
Среди основных требований отмена карантинных ограничений, запрет на «принудительную медицину» и соблюдение прав человека.
Поддержку акции выразила бывшая народная депутат Надежда Савченко, ранее задержанная в аэропорту «Борисполь» с поддельным COVID-сертификатом.
Из-за акции протеста заблокированы:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона «Динамо»);
- пров. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы «Национальная»);
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская»
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко»
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская»
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая»
- ул. Парковая, 35.
Напомним, в Украине за последние сутки, 2 ноября, медики выявили 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 1 406, медработников – 421). От осложнений заболевания умерли 720 пациентов, а накануне – 700.
- С первого ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.