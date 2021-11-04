В Киеве и области самый высокий показатель вакцинации от коронавируса среди взрослого населения, на Закарпатье — наименьший

Худшие показатели по вакцинации против коронавируса фиксируют в двух областях — Закарпатской (23,2% взрослого населения) и Волынской (25,2%).
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг.
В Киеве наибольшее количество взрослого населения вакцинировалось по крайней мере одной дозой препарата — это 54,2%, а в области — 43,7%.
Также высокий показатель вакцинации фиксируют в Полтавской области — 42,1% и Днепропетровской — 40%.
«От процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели, это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения», — подчеркнул Ляшко.
Он отметил, что данные исследования, проведенного в сентябре-октябре 2021 года при поддержке UNICEF, USAID и Всемирного банка, показывают, что 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19, а 62% соглашаются, что необходимо делать прививки от COVID-19. Также 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы прививаться при определенных условиях.
- С 1 ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.