Минздрав: Проверка сертификатов о вакцинации не является разглашением врачебной тайны

Периодически в соцсетях появляются видео и публикации, в которых говорится, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации — это разглашение медицинской тайны и нарушение прав граждан. Однако, в Минздраве отрицают это, поскольку медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации никаких этих сведений нет.

Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

В Минздраве отмечают, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидбезопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививке.

В то же время действующие карантинные нормы предусматривают, что в «красных» зонах работать могут только те общественные учреждения (рестораны, театры, спортзалы и прочее), где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть тогда уже речь о возможности проверки документа о прививке или отрицательного теста на COVID-19.