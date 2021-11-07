Минздрав: Проверка сертификатов о вакцинации не является разглашением врачебной тайны

Периодически в соцсетях появляются видео и публикации, в которых говорится, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации — это разглашение медицинской тайны и нарушение прав граждан. Однако, в Минздраве отрицают это, поскольку медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации никаких этих сведений нет.
Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.
В Минздраве отмечают, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидбезопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививке.
В то же время действующие карантинные нормы предусматривают, что в «красных» зонах работать могут только те общественные учреждения (рестораны, театры, спортзалы и прочее), где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть тогда уже речь о возможности проверки документа о прививке или отрицательного теста на COVID-19.
- В Украине за последние сутки, 6 ноября, медики выявили 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в частности, заболели 1 119 детей и 195 медработников). От осложнений заболевания умерли 449 пациентов, а накануне — 734.
- Сейчас в «красной» зоне находятся 16 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.