В Украине за сутки умерли 450 пациентов с COVID. Более 130 тысяч человек вакцинировались

В Украине за последние сутки, 6 ноября, медики выявили 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в частности, заболели 1 119 детей и 195 медработников). От осложнений заболевания умерли 449 пациентов, а накануне — 734.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 72 084 человека умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 131 406 человек, одну дозу получили 85 340 граждан, а полностью иммунизированы — 46 066.

С начала вакцинальной кампании уже привит 11 354 681 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 904 573.

В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.