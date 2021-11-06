В Украине зафиксировали наибольшее количество умерших от коронавируса за время пандемии

За прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине от коронавируса умерли 793 человека, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За сутки выявили 25 063 новых случая заболевания COVID-19. В больницы госпитализировали 5 057 человек, выздоровели 11 817 пациентов. Предыдущий самый высокий показатель смертности зафиксировали 26 октября. Тогда от коронавируса скончались 734 человека.

Таким образом, с начала пандемии в Украине заболели 3 058 014 человек. Жертвами осложнений болезни стали 71 635 пациентов, побороть недуг смогли 2 504 236 жителей страны.

Кроме того, за сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 278 917 человек. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы — 95 623. Всего прививки получил 11 269 341 житель Украины, полностью вакцинированы — 7 858 507 человек.