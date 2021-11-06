В Україні зафіксували найбільшу кількість померлих від коронавірусу за час пандемії

Протягом минулої доби, 5 листопада, в Україні від коронавірусу померли 793 людини, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

За добу виявили 25 063 нові випадки захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 5 057 людей, одужали 11 817 пацієнтів. Попередній найвищий показник смертності зафіксували 26 жовтня. Тоді від коронавірусу померли 734 людини.

Таким чином, з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 3 058 014 людей. Жертвами ускладнень хвороби стали 71 635 пацієнти, побороти недугу змогли 2 504 236 жителів країни.

Водночас протягом доби в Україні від COVID-19 вакцинували 278 917 людей. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані — 95 623. Таким чином, щеплення вже отримала 11 269 341 людина, повністю вакцинувалися 7 858 507 жителів країни.