До України прибули передані зі США інноваційні ліки проти коронавірусу

До України прибув вантаж з інноваційними ліками від коронавірусу, переданими зі США.
Про це повідомляє посольство Штатів в Україні.
Ліки надала американська благодійна організація Direct Relief. Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів «Бамланівімаб» (Bamlanivimab) та «Етесевімаб» (Etesevimab), що використовуються проти COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає $20 млн. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.
Вантаж у вигляді 60 тисяч флаконів препаратів має пройти розмитнення, після чого його розвезуть по 24 областях України. «У цьому ми хочемо висловити окрему подяку «Благодійному фонду Євгена Пивоварова», який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоровʼя України», — повідомило посольство.
Там додали, що Direct Relief (Каліфорнія, США) є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.
- Раніше повідомлялося, що Україна закупила для лікування коронавірусу нову партію препарату «Тоцилізумаб».
- Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.