В Україні за добу померло 450 пацієнтів з COVID. Понад 130 тисяч людей вакцинувалися

В Україні за останню добу, 6 листопада, медики виявили 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 1 119 дітей та 195 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 449 пацієнтів, а напередодні — 734.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 72 084 людини померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 131 406 людей, одну дозу отримали 85 340 громадян, а повністю імунізовані — 46 066.

Від початку вакцинальної кампанії уже щеплено 11 354 681 людину, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 904 573.

У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.