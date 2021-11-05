Фонд соцстраху не оплачуватиме лікарняні українцям, відстороненим від роботи через відмову вакцинуватися проти коронавірусу

Фонд соціального страхування (ФСС) не оплачуватиме лікарняні українцям, яких відсторонять від роботи через відмову або ухилення від обовʼязкової вакцинації проти коронавірусу.
Про це повідомили у пресслужбі фонду.
«Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків», — уточнили у ФСС.
Також у фонді нагадали, що йдеться про працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- З 8 листопада невакцинованих будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати, допоки вони не зроблять щеплення. Відстороняти, якщо є довідка про протипоказання, не будуть.
- Від 1 листопада в «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- З понеділка, 8 листопада, Волинська область теж переходить у «червону» зону карантину.