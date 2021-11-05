Волинська область з понеділка переходить до «червоної» зони

З 8 листопада Волинська область переходить у «червону» зону карантину.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. «Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо», — повідомив міністр.
Немчінов додав, що обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
- Станом на початок листопаду до «червоної» зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.