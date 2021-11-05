Волинська область з понеділка переходить до «червоної» зони

З 8 листопада Волинська область переходить у «червону» зону карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. «Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо», — повідомив міністр.

Немчінов додав, що обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.