Волынская область с понедельника переходит в «красную» зону

С 8 ноября Волынская область переходит в «красную» зону карантина.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. «Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. д.», — сообщил министр.
Немчинов добавил, что ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений, или мероприятий вакцинированы.
- С 1 ноября в «красной» зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.