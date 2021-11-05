Волынская область с понедельника переходит в «красную» зону

С 8 ноября Волынская область переходит в «красную» зону карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. «Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. д.», — сообщил министр.

Немчинов добавил, что ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений, или мероприятий вакцинированы.