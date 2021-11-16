Со следующей недели первые области начнут выходить из «красной» зоны

Со следующей недели некоторые области могут выйти из красной зоны карантина, если у них стабилизируется ситуация с уровнем госпитализации.

Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом», — отметил глава Минздрава.

Министр не уточнил, какие области первыми могут выйти из жестокого карантина, но накануне премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что ослабить ограничения в ближайшее время могут в Херсонской и Луганской областях.

Отметим, что сейчас 18 областей и Киев находятся в «красной» зоне карантина. «Желтыми» остаются две области — Кировоградская и Тернопольская.