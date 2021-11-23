Україна уклала контракт на щорічні поставки вакцини Pfizer. Ідеться про 25 мільйонів доз

Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Ідеться про 25 мільйонів доз щороку.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«Міністерство охорони здоровʼя продовжило контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини від COVID-19 на 2022—2023 роки з чіткими термінами поставок. Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 мільйонів доз вакцин щорічно», — зазначив він.
За словами міністра, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.
«Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше», — додав Ляшко.
- Наразі у країні повністю вакциновані 10 025 360 українців, що становить 22,3% від населення. Віктор Ляшко заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус. Усі показники стабілізуються, і регіони почнуть поступово виходити з «червоних» зон. Наразі 18 областей та Київ перебувають у «червоній» зоні, але з неї виведуть Луганську та Львівську області.