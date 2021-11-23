В Україні 720 нових смертей від коронавірусу. Повну вакцинацію пройшли понад 10 млн українців

В Україні за минулу добу (22 листопада) зафіксували 12 729 нових хворих на COVID-19, з яких 1 058 дітей та 231 медпрацівник.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, минулої доби госпіталізували 2 055 осіб, а одужали 23 107 людей. Померло 720 українців.

Всього за час пандемії виявили 3 353 136 захворювань на коронавірус і зафіксували 82 318 смертей від нього.

Вакцинували минулої доби 270 258 осіб. Першу дозу отримали 79 207 людей, а другу — 191 051. Повністю вакциновано в країні 10 025 360 українців, що становить 22,3% від населення.