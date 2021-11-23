Украина подписала контракт на ежегодные поставки вакцины Pfizer. Речь идет о 25 миллионах доз

Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса. Речь идет о 25 миллионах дозах ежегодно.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022—2023 годы с четкими сроками поставок. В течение этого времени Украина будет получать по 25 миллионан доз вакцин ежегодно», — отметил он.