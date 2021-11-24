НАН Украины: Страна прошла осенний пик смертности от коронавируса

Украина прошла пик смертности от коронавируса.
Об этом сообщила Национальная академия наук, обнародовав прогноз на будущую неделю.
По данным ученых, в последние две недели снизились все показатели пандемии. Количество позитивных ПЦР-тестов снизилось на 53% в сравнении с пиковыми показателями. На 30% снизились показатель прироста новых больных и количества госпитализаций. Смертность снизилась на 9%.
Пик смертности был пройден 8—12 ноября. Спад заболеваемости наблюдается во всех регионах, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.
Кроме того в НАН добавили, что данные говорят об эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастов. От 84% до 92% полность вакцинированных людей не попадают в больницы.
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине прошел пик заболеваемости COVID-19 и все показатели стабилизируются — регионы постепенно будут выходить из «красных» зон. Ведомство подготовит изменения к адаптивному карантину, в частности для «желтой» зоны.
- 23 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина подписала контракт на ежегодные поставки вакцины Pfizer. Речь идет о 25 миллионах доз.