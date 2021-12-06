В Україні посилили карантинні правила: що змінилося

В Україні з 6 грудня запрацювали нові карантинні правила. Вони посилили обмеження у «жовтих» та «червоних» карантинних зонах.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Відтепер буде скорочений термін дії сертифікатів про вакцинацію однією дозою вакцини — зі 120 днів до 30 днів.

Також у «жовтих» зонах значно посилять обмеження. Заклади освіти не зможуть працювати, якщо в них вакциновані принаймні однією дозою менше ніж 100% працівників, а також буде заборонена робота кінотеатрів, театрів, закладів харчування, спортзалів, басейнів, готелів. Вони зможуть працювати лише, якщо 100% їхніх працівників вакциновані хоча б однією дозою.

Те ж саме стосується і відвідувачів — вони мають продемонструвати COVID-сертифікат про вакцинацію принаймні однією дозою або негативний тест, або довідку про одужання.

Аналогічні правила введені і для «червоної» карантинної зони. Там бізнес зможе працювати, якщо всі працівників та відвідувачі вакциновані двома дозами вакцини.

Також уряд зобов’язав усі заклади обов’язково перевіряти у всіх COVID-сертифікати, сканувати їхні QR-коди. За неналежну перевірку передбачені штрафи.