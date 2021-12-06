В Україні посилили карантинні правила: що змінилося

В Україні з 6 грудня запрацювали нові карантинні правила. Вони посилили обмеження у «жовтих» та «червоних» карантинних зонах.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Відтепер буде скорочений термін дії сертифікатів про вакцинацію однією дозою вакцини — зі 120 днів до 30 днів.
Також у «жовтих» зонах значно посилять обмеження. Заклади освіти не зможуть працювати, якщо в них вакциновані принаймні однією дозою менше ніж 100% працівників, а також буде заборонена робота кінотеатрів, театрів, закладів харчування, спортзалів, басейнів, готелів. Вони зможуть працювати лише, якщо 100% їхніх працівників вакциновані хоча б однією дозою.
Те ж саме стосується і відвідувачів — вони мають продемонструвати COVID-сертифікат про вакцинацію принаймні однією дозою або негативний тест, або довідку про одужання.
Аналогічні правила введені і для «червоної» карантинної зони. Там бізнес зможе працювати, якщо всі працівників та відвідувачі вакциновані двома дозами вакцини.
Також уряд зобов’язав усі заклади обов’язково перевіряти у всіх COVID-сертифікати, сканувати їхні QR-коди. За неналежну перевірку передбачені штрафи.
- Україна з 3 грудня запровадила обмеження на вʼїзд із країн Південної Африки через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.