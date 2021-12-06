У КМДА пояснили, як працюватимуть транспорт і ТРЦ у «жовтій» зоні карантину

Відповідний протокол Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації (КМДА) ухвалила 6 грудня.

У Києві, який з 7 грудня переходить до «жовтої» зони карантину , продовжили заборону на користування громадським транспортом без COVID-документів і відвідання підлітками ТРЦ без батьків.

Згідно з документом, користуватися послугами громадського транспорту зможуть лише пасажири, які мають:

негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена (термін дії — 72 години);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

документ про отримання однієї дози дводозної вакцини від коронавірусу (термін дії 30 днів від дати вакцинації);

«жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат;

документ про одужання від коронавірусу.

Це обмеження не поширюється на громадян до 18 років.

Водночас підлітки (до 18 років) не можуть відвідувати ТРЦ без супроводу дорослих, які мають COVID-документи (негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигена, «зелений» COVID-сертифікат чи документ про одужання).