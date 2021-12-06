У КМДА пояснили, як працюватимуть транспорт і ТРЦ у «жовтій» зоні карантину

У Києві, який з 7 грудня переходить до «жовтої» зони карантину, продовжили заборону на користування громадським транспортом без COVID-документів і відвідання підлітками ТРЦ без батьків.
Відповідний протокол Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації (КМДА) ухвалила 6 грудня.
Згідно з документом, користуватися послугами громадського транспорту зможуть лише пасажири, які мають:
- негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена (термін дії — 72 години);
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- документ про отримання однієї дози дводозної вакцини від коронавірусу (термін дії 30 днів від дати вакцинації);
- «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат;
- документ про одужання від коронавірусу.
Це обмеження не поширюється на громадян до 18 років.
Водночас підлітки (до 18 років) не можуть відвідувати ТРЦ без супроводу дорослих, які мають COVID-документи (негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигена, «зелений» COVID-сертифікат чи документ про одужання).
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- Україна з 3 грудня запровадила обмеження на вʼїзд із країн Південної Африки.
- З 6 грудня в Україні запрацювали нові карантинні правила. Вони посилили обмеження у «жовтих» і «червоних» карантинних зонах.
- З 7 грудня в «жовту» зону карантину, окрім Києва, переходять ще вісім областей.