Винницкая и Хмельницкая области выходят из «красной» зоны карантина

Со среды, 15 декабря, на территории Винницкой и Хмельницкой областей вводится «желтая» карантинная зона.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, ссылаясь на решение Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 13 декабря.