Вінницька та Хмельницька області виходять із «червоної» зони карантину

Від середи, 15 грудня, на території Вінницької та Хмельницької областей запроваджується «жовта» карантинна зона.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, посилаючись на рішення Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 грудня.