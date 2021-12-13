Вінницька та Хмельницька області виходять із «червоної» зони карантину

Від середи, 15 грудня, на території Вінницької та Хмельницької областей запроваджується «жовта» карантинна зона.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, посилаючись на рішення Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 грудня.
«Встановити з 00:00 15 грудня 2021 року «жовтий» рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей», — процитував він.
- Із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Відвідувати громадські заклади в ррегіонах «жовтої» зони зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 і має відповідний документ — «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о. Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скоротили до 30 днів.
- Із 7 грудня вісім областей та Київ вийшли з «червоної» зони карантину. У КМДА пояснили, як працюватимуть транспорт і ТРЦ у «жовтій» зоні карантину.
- Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.