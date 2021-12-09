В Украине с сегодняшнего дня обязательна вакцинация для работников «Укрпочты», «Укрзалізниці» и социальных служб

В Украине в четверг, 9 декабря, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от ковида обязательна.
На этот раз речь идет о работниках:
- учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений;
- государственных служащих;
- сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).
Работники этих учреждений, которые на 9 декабря не имеют документа о прививке по крайней мере одной дозой, справки о выздоровлении или справки о противопоказаниях к прививке (форма № 028), будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Допуск к работе возобновляется после получения первой прививки.
В Минздраве отметили, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. При допущении невакцинированных к работе руководителя учреждения будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на приобретение книг.