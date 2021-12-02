За «тысячу от Зеленского» можно будет еще купить книги

Тысячу гривен, которую с 19 декабря начнут выплачивать за вакцинацию от коронавируса, можно будет потратить также и на приобретение книг – так государство поддержит еще и издателей.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко сообщила 2 декабря.

15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.