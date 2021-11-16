Тысячу гривен за вакцинацию будут выдавать всем, у кого есть две прививки

Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, будут выдавать всем, кто получил две прививки: до и после 19 декабря, когда начнутся выплаты.

Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в Facebook 16 ноября.

«Таким образом власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, которые решили вакцинироваться, и поощряет тех, кто сомневается, а, во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений», — пояснил Никифоров.