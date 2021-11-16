Тисячу гривень за вакцинацію видаватимуть усім, хто має два щеплення

Тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу, яку анонсував президент Володимир Зеленський, видаватимуть всім, хто отримав два щеплення: до і після 19 грудня, коли почнуться виплати.

Про це прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив у Facebook 16 листопада.

«Таким чином влада, по-перше, демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто ще вагається, а, по-друге, допомагає саме тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень», — пояснив Никифоров.