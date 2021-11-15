Зеленський анонсував виплату по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що держава підтримає ті сфери, які найбільше постраждали від карантину — а саме креативну, спортивну та транспортну галузь.

«Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток «Дія». За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення», — пояснив він.

За словами Зеленського, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї виділять близько 3 млрд гривень. І ще стільки ж — на початку 2022 року.

Президент підкреслив, що держава забезпечить можливість отримати цю тисячу всім вакцинованим громадянам, зокрема людям похилого віку.