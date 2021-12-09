В Україні відсьогодні вакцинація є обовʼязковою для працівників «Укрпошти», «Укрзалізниці» та соціальних служб

В Україні у четвер, 9 грудня, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від ковіду є обовʼязковою.
Цього разу ідеться про працівників:
- установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ;
- державних службовців;
- співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
Працівники цих установ, які на 9 грудня не мають документа про щеплення принаймні однією дозою, довідки про одужання або довідки про протипоказання до щеплення (форма № 028), будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Допуск до роботи відновлюється після одержання принаймні першої дози вакцини.
У МОЗ зазначили, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. За допущення невакцинованих до роботи керівника установи штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.