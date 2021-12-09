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В Україні відсьогодні вакцинація є обовʼязковою для працівників «Укрпошти», «Укрзалізниці» та соціальних служб

Автор:
Ангеліна Шеремет
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В Україні у четвер, 9 грудня, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від ковіду є обовʼязковою.

Цього разу ідеться про працівників:

Працівники цих установ, які на 9 грудня не мають документа про щеплення принаймні однією дозою, довідки про одужання або довідки про протипоказання до щеплення (форма № 028), будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати. Допуск до роботи відновлюється після одержання принаймні першої дози вакцини.

У МОЗ зазначили, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. За допущення невакцинованих до роботи керівника установи штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень.