Адаптивный карантин продлили до 31 марта 2022 года

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 декабря.
«Именно благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. В то же время, пока уровень вакцинации в Украине не достигнет 70%, мы должны продолжать соблюдать все карантинные ограничения. Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин», — сказал премьер-министр Денис Шмигаль.
Сейчас уровень вакцинации взрослого населения пересек отметку в 40%.
Следовательно, все карантинные правила доступа к публичным местам остаются в силе: наличие COVID-сертификата, ношения масок и соблюдения дистанции.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на покупку книг.