Адаптивний карантин продовжили до 31 березня 2022 року

Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 грудня.

«Саме завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас, поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70%, ми маємо продовжувати дотримуватися всіх карантинних обмежень. Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров’я людей, уряд продовжує адаптивний карантин», — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі рівень вакцинації дорослого населення перетнув позначку в 40%.