МОЗ розпочав бустерну вакцинацію медиків та працівників інтернатів

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати бустер щонайменше через шість місяців з дати отримання другого щеплення.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я.

Для ревакцинації використовуватимуть лише мРНК-вакцини — Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина.

Генерування нового COVID-сертифіката після отримання третьої дози стане доступним найближчим часом.