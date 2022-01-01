Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

В новогоднем обращении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об оптимистическом прогнозе окончания пандемии коронавируса в 2022 году при условии, что все страны мира будут бороться с распространением инфекции.

Об этом сообщает BBC.

Глава ВОЗ призвал мировых лидеров отказаться от «узкого национализма» и накопления вакцин, которые, по его мнению, мешают борьбе с пандемией.

«Узкий национализм и накопление вакцин некоторыми странами подорвали справедливость и создали идеальные условия для появления штамма «Омикрон», и чем дольше сохраняется неравенство, тем выше риск эволюции вируса, которую мы не можем предотвратить или предвидеть», — отметил Гебрейесус.