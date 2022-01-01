В канун Нового года коронавирус выявили у 5 тысяч человек

В Украине за последние сутки, 31 декабря, медики выявили 5 026 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 262 детей и 74 медработника). От осложнений заболевания умерли 190 пациентов, а накануне — 209.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,6 миллионов случаев COVID-19. При этом 96 089 человек умерли от осложнений болезни, а 3,4 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 52 166 человек, из них одну дозу получили 15 077, а полностью иммунизированы — 36 354.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 713 309 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 734 741. Еще 4 063 человека получили дополнительную дозу и 5 452 — ревакцинальную.

В Минздраве отмечают, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.