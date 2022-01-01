У переддень Нового року коронавірус виявили у 5 тисяч людей

В Україні за останню добу, 31 грудня, медики виявили 5 026 нових випадки коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 262 дітей та 74 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 190 пацієнти, а напередодні — 209.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 96 089 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,4 мільйона громадян одужали.
Також за добу медики вакцинували 52 166 людей, з них одну дозу отримали 15 077, а повністю імунізовані — 36 354
Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 713 309 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 13 734 741. Ще 4 063 людини отримали додаткову дозу та 5 452 — ревакцинальну.
У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати та нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).