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Минздрав обнародовал схемы смешанной вакцинации от коронавируса. Какие препараты можно совмещать?

Автор:
Олег Панфилович
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Министерство здравоохранения изменило смешанные схемы вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцину CoronaVac можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer/BioNTech). При этом после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca.

Согласно решению Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), возможны следующие схемы использования различных вакцин:

  • первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);
  • первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna)
  • первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)

Интервал между дозами для всех схем — 28 дней. Такие же схемы можно применять для дополнительной и бустерной дозы.

Также группа рекомендовала женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, использовать для второй дозы вакцину, созданную на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами — 28 дней.

  • Украина разрешила бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет — независимо от того, каким препаратом они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй.
  • В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.