МОЗ оприлюднив схеми змішаної вакцинації від коронавірусу. Які препарати можна поєднувати?

Міністерство охорони здоровʼя змінило змішані схеми вакцинації від COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer/BioNTech). Водночас після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.
Згідно з рішенням Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), можливі наступні схеми використання різних вакцин:
- перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna);
- перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)
- перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)
Інтервал між введеннями для всіх схем — 28 днів. Такі самі схеми можна застосовувати для додаткової та бустерної дози.
Також група рекомендувала жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину, створену на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами — 28 днів.
- Україна дозволила бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років — незалежно від того, яким препаратом вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.