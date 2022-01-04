Глава МОЗ Віктор Ляшко: Україна вводить бустерну дозу вакцини для людей від 60 років

Україна дозволила бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років — незалежно від того, яким препаратом вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої.

Про це 4 січня повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, який підписав відповідний наказ.

Бустер треба отримати в період від 6 до 9 місяців після другого щеплення. Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам — Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щепили людину до цього. Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac, то бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Pfizer. За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом.

На засіданні 5 січня уряд також розгляне питання впровадження бустерної дози для усіх інших категорій.