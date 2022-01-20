Глава Минздрава Виктор Ляшко: В Украине началась вспышка коронавируса, эпицентр — западные области

В Украине началась очередная вспышка коронавируса, эпицентром стали западные области. Наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской области. Об этом 20 января объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Негативная динамика уже также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.
Если в конце декабря и начале января в стране 30 тысяч новых больных было за неделю, то на этой неделе — лишь за два дня (18 и 19 января). Кроме этого, по состоянию на 20 января занятость коек с кислородом по Украине — 24%. То есть 3 из 4 коек с кислородом свободны и готовы принимать пациентов. Наибольшая загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской области — 45%.
Министерство здравоохранения уже направило государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям представление о введении «красной» зоны в Ивано-Франковской области, поскольку там превышены три показателя: коэффициент новых случаев, уровня и динамики госпитализации. «Красный» уровень — это работа общепита только для вакцинированных или с результатами теста, который сделали за последние 72 часа. То же касается и торгово-развлекательных центров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и рынков.
Кроме этого, за минувшие сутки 19 января зафиксирован новый мировой рекорд суточных случаев ковида — 3 миллиона 517 тысяч больных. Около половины этих случаев — в европейских странах.
- По состоянию на 20 января в «оранжевой» зоне 7 областей: — Ивано-Франковская область, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Тернопольская, Житомирская, у которых высокие показатели прироста больных, и Львовская — там высокая динамика госпитализации. Эти области на пороге перехода в «красную» зону карантина, пока там действуют правила «желтой» зоны.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.