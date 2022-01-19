В Украине за сутки выявили более 12 тысяч новых больных ковидом, умерли от него 163 человека

В Украине за сутки 18 января выявили 12 815 новых больных ковидом, умерли от него 163 человека. Об этом утром 19 января сообщило Министерство здравоохранения.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализировали с коронавирусом 2 401 человека. Всего с начала пандемии и по состоянию на 19 января в Украине выявили 3 780 903 больных коронавирусом, а умерли от него 98 712.

Что касается вакцинации, то за сутки 18 января сделали 85 177 прививок. Всего в Украине полностью вакцинировано 14 343 487 человек, бустер из них получили 131 178.