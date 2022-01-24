Минздрав: Штамм «Омикрон» выявили уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине

В Украине штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 17 областях, но он пока не доминирует в стране. Об этом Министерство здравоохранения сообщило 24 января на совещании в Офисе президента.
За прошедшую неделю (17-23 января) госпитализировали более 15 тысяч человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме «Дельта» осенью прошлого года. В медучреждениях занято 28% коек, которые выделили для пациентов с коронавирусом.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности благодаря увеличению количества вакцинированных.
Перед этим главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что в Украине в феврале ожидается до 59 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, — примерно 20—25 февраля. Но насколько скорым будет убывание, насколько быстрой будет именно эта волна и в каких регионах — пока сказать не могут. Однако Кузин уточнил, что волна «Омикрона» нарастает в течение одной-полторы недели максимум, а затем довольно быстро спадает. По американским прогнозам, которые делают для Украины, пиковые показатели заболеваемости ожидаются примерно в середине февраля, а потом довольно быстрое снижение до 1 апреля.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области, особенно Ивано-Франковская, которую уже перевели в «красную» зону.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.