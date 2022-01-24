Минздрав: Штамм «Омикрон» выявили уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине

В Украине штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 17 областях, но он пока не доминирует в стране. Об этом Министерство здравоохранения сообщило 24 января на совещании в Офисе президента.

За прошедшую неделю (17-23 января) госпитализировали более 15 тысяч человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме «Дельта» осенью прошлого года. В медучреждениях занято 28% коек, которые выделили для пациентов с коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности благодаря увеличению количества вакцинированных.