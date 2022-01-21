Главный санврач Игорь Кузин: В феврале в Украине прогнозируют до 60 тысяч новых больных ковидом ежедневно

В Украине в феврале ожидают до 59 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно. Об этом в интервью изданию «Лига» рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«По предварительным расчетам, представленными Советом национальной безопасности и обороны, 59 тысяч человек может болеть ежедневно, суммарно около одного миллиона украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами», — объяснил Кузин.

Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, — примерно 20—25 февраля. Но насколько скорым будет убывание, насколько быстрой будет именно эта волна и в каких регионах — пока сказать не могут. Однако Кузин уточнил, что волна «Омикрона» нарастает в течение одной-полторы недели максимум, а затем довольно быстро спадает.

По американским прогнозам, которые делают для Украины, пиковые показатели заболеваемости ожидаются примерно в середине февраля, а потом довольно быстрое снижение до 1 апреля. Кузин добавил, что эта волна — «на полтора месяца максимум», она приведет к пиковым нагрузкам на медсистему.

Что касается ограничений на период февральской вспышки, то такого локдауна, как был в 2020 году, не ожидается.