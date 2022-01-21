Головний санлікар Ігор Кузін: У лютому в Україні прогнозують до 60 тисяч нових хворих на ковід щоденно

В Україні в лютому очікують до 59 тисяч нових випадків коронавірусу щоденно. Про це в інтервʼю виданню «Ліга» розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 тисяч людей може хворіти щоденно, сумарно біля одного мільйону українців за лютий може захворіти. Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами», — пояснив Кузін.

Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою буде саме ця хвиля і в яких регіонах — поки що сказати не можуть. Однак Кузін уточнив, що хвиля «Омікрону» наростає впродовж одного-півтора тижня максимум і спадає теж доволі швидко.

За американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються приблизно у середині лютого, а потім доволі швидке спадання до 1 квітня. Кузін додав, що це хвиля «на півтора місяця максимум» і призведе до пікових навантажень на медсистему.

Що стосується обмежень на період лютневого спалаху, то такого локдауну, як у 2020 році, не очікується.