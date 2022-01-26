Данія пропонує з лютого скасувати всі коронавірусні обмеження. Австрія скасовує локдаун для невакцинованих

Міністр охорони здоровʼя Данії надіслав листа парламенту із пропозицією з наступного тижня скасувати всі обмеження, повʼязані з коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.
Цю пропозицію має ще схвалити парламент. Якщо він на це погодиться — це стане найсильнішим помʼякшенням карантину серед країн Північної Європи. Якщо зміни будуть схвалені, то зможуть відкритись нічні клуби, а ресторани зможуть подавати алкоголь після 22:00; клієнтам же не потрібно буде предʼявляти ковід-паспорти.
Два тижні тому Данія вже послабила обмеження після місячного локдауну: дозволила знову відкритися кінотеатрам та музичним закладам.
Австрія ж оголосила, що у понеділок, 31 січня, у країні завершиться локдаун для невакцинованих, оскільки ослабло навантаження на лікарні.
«Ми дійшли висновку, що локдаун для нещеплених людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження на потужності інтенсивної терапії», — заявив на пресконференції міністр охорони здоровʼя Вольфганг Мюкштайн.
В Австрії з 15 листопада діяв локдаун для невакцинованих, їм можна було виходити з дому лише з обмеженої кількості причин (по продукти чи на роботу). Зазначимо, що Австрія може стати першою країною ЄС, де запровадять обовʼязкову вакцинацію, парламент вже попередньо схвалив це рішення.
- Велика Британія, Ірландія та Нідерланди минулого тижня оголосили про аналогічні рішення зі зняття більшості обмежень, хоча рівень зараження штамом «Омікрон» залишається високим. Серед причин для ухвалення цього рішення було зниження кількості шпиталізованих, хворі легше переносять хворобу.